Centenas de mulheres manifestaram-se em Bamenda, nos Camarões, contra os abusos cometidos nos últimos meses durante os combates entre o Governo e os separatistas anglófonos. Através de cânticos, orações e lágrimas, as mulheres descreveram as violações que as suas filhas têm sofrido e a morte de familiares apanhados no fogo cruzado. Quase 200 mil pessoas já abandonaram o país devido aos confrontos.