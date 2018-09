Proibição do véu islâmico considerada inválida em Valais

A proposta do Partido Popular atraiu mais de 4 mil apoiantes em 2016. Um número que aciona automaticamente um voto no parlamento, de acordo com a lei suíça. Após a rejeição por parte do parlamento de Valais , em dezembro de 2017, o partido levou a questão ao Tribunal Federal em Lausanne - a mais alta instância da Suíça.

Não é a primeira vez que debate público sobre o direito ou não ao uso do véu islâmico acontece na Suíça. Os juízes apontaram a iniciativa como sendo contra a liberdade de religião já que o uso do véu islâmico é sinónimo de crença religiosa que é protegida pela constituição. Limitar os alunos das suas crenças iria contra este princípio, disse o tribunal.