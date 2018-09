Sérvia suspende negociações com o Kosovo

O presidente da Sérvia suspendeu os encontros sobre a normalização das relações com o Kosovo, patrocinadas pela União Europeia, e deixou em aberto um possível corte das negociações com Pristina.

O ministro do Interior sérvio explicou que a decisão do presidente Aleksandar Vucic está relacionada com as declarações feitas esta quinta-feira pelo presidente do Parlamento kosovar. Kadri Veseli disse que o governo poderia proibir a visita planeada de Vucic ao país, por causa da "atitude destrutiva" do presidente sérvio.

Com a decisão de Aleksandar Vucic fica sem efeito a reunião marcada para esta sexta-feira em Bruxelas com o seu homólogo do Kosovo. O encontro gerou uma grande expetativa na comunidade internacional, depois dos dois presidentes ponderarem uma nova marcação das fronteiras com uma troca de territórios.