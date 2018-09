Confrontos em Salónica por causa da 'Macedónia'

Tamanho do texto

Uma oportunidade histórica. Angela Merkel foi a Skopje apelar aos cidadãos da Antiga República Jugoslava da Macedónia para aceitarem a mudança de nome do país para Macedónia do Norte.

A nova formulação acabaria com um diferendo de 27 anos com os vizinhos gregos, membros da NATO, e vai a referendo no final deste mês.