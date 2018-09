Obama critica diretamente Donald Trump pela primeira vez

"Estão a minar as nossas alianças, aproximando-se da Rússia. O que aconteceu com o partido republicano? O princípio central de organização na política externa era a luta contra o comunismo, e agora estão a aproximar-se do ex-chefe da principal organização de serviços secretos da União Soviética.", disse o ex-governante, em relação às relações dos EUA com Putin.

O artigo do The New York Times, cujo autor anónimo Donald Trump exige que seja revelado, não escapou do discurso de Obama.

"Não deveriam ser democratas ou republicanos a ameaçar a liberdade de imprensa porque dizem coisas ou publicam assuntos que não gostamos.", criticou Obama, em relação aos recentes ataques de Donald Trump à imprensa, depois da publicação de um artigo que revelava assuntos secretos sobre a Casa Branca. "Quando era presidente, ataquei muito a Fox News, mas nunca me ouviram a ameaçar acabar com eles ou chamá-los de inimigos do povo.". admitiu, numa referência à ameaça de Trump em fechar o The New York Times depois da publicação do artigo.

Os jornalistas não perderam a oportunidade de perguntar a Trump o que tinha achado do discurso de Obama, ao que ele respondeu que tinha adormecido.

O atual presidente dos EUA acabou por criticar a postura do ex-governante, agora que as eleições estão cada vez mais perto.