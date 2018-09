"Roma", de Alfonso Cuarón, vence Leão de Ouro do Festival de Veneza

Tamanho do texto

Roma, de Alfonso Cuarón, era considerado o favorito na 75.ª edição do Festival Veneza.

É a primeira vez que um filme da Netflix consegue o prémio máximo no consagrado festival de cinema italiano.

Inspirado na autobiografia do realizador, "Roma" transporta o público para a Cidade do México, durante a década de 1970, e acompanha a rotina de uma família de classe média através do olhar da empregada doméstica.

Alfonso Cuarón, vencedor do Óscar de Melhor Realizador por “Gravidade”, revelou que o filme tem por base as suas próprias memórias e que. por isso, se trata do seu projeto mais pessoal.