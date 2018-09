Suécia: Imigração é tema central no último debate antes das eleições legislativas

As opiniões entre candidatos não podiam ser mais distintas. Jimmie Åkesson, candidato do partido Sverigedemokraterna (sociais-democratas suecos), defende uma política anti-imigração.

As eleições legislativas na Suécia são já este domingo. Numa campanha acesa, o tema mais debatido, tanto nas campanhas de rua como nos debates de televisão, foram as políticas de imigração .

Depois da intervenção do candidato de extrema-direita, o tom de voz dos intervenientes no debate subiu. A candidata do Partido de Centro-direita, Annie Lööf, respondeu diretamente a Jimmie Åkesson: "Eu respondo-lhe a isso dizendo que não pode falar sobre cuidados sem falar sobre imigrantes.", disse. "Quantos médicos imigrantes salvaram vidas aqui no nosso país?", perguntou a candidata. "Não poderíamos sobreviver sem estas pessoas que vêm de outros países.", rematou.

As sondagens indicam que, a nível nacional, o Partido Social Democrata não ultrapassa os 25% e o partido de extrema direita, anti-imigração e anti- União Europeia deverá ficar entre os 15% e 20% das intenções de voto, oscilando entre o segundo e terceiro lugares.

A Suécia é um dos países do mundo com melhor qualidade de vida. Estas eleições podem trazer incerteza e instabilidade ao país, até porque os partidos tradicionais de esquerda já se recusaram a formar governo com os democratas suecos, caso seja necessário. A incerteza de como será a Suécia na segunda-feira pós eleições paira no ar.