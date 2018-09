De acordo com uma sondagem da estação de televisão privada TV4, o bloco governamental de esquerda venceu o escrutínio com 41% dos votos frente aos 40,1% da Aliança de centro-direita, na oposição. Os Democratas Suecos (SD) aparecem em terceiro com 16,3%.

Já a sondagem à boca das urnas da televisão pública SVT aponta para uma vitória da Aliança de centro-direita com 39,6%, à frente do bloco governamental, com 39,4%. Os Democratas Suecos (SD) surgem em segundo com 19,2%.

Acompanhe a emissão da euronews.