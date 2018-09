Protestos na Rússia em dia de eleições locais

Cerca de 63 milhões de russos escolheram governadores, deputados a órgãos regionais e vários presidentes de câmara, incluindo a de Moscovo.

O escrutínio quase passou despercebido no meio dos protestos, que duram há várias semanas no país, contra a impopular reforma das pensões. Um dos principais alvos das manifestações é o aumento da idade da reforma: dos 55 para os 60 anos no caso das mulheres e dos 60 para os 65 no caso dos homens.

Este domingo, milhares de russos voltaram a sair às ruas, na resposta ao apelo do principal líder da oposição. Alexei Navalny cumpre uma pena de 30 dias de prisão por ter organizado um protesto em janeiro mas continua a mobilizar manifestações contra Vladimir Putin

A polícia deteve mais de 290 pessoas por todo o país em protestos que, na maioria, tinham sido proibidos pelas autoridades.