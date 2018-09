Visita do presidente sérvio cria tensão no Kosovo

Tamanho do texto

No Kosovo, em Mitrovica, uma cidade dividida entre albaneses e sérvios, Aleksandar Vucic foi recebido por bandeiras e aplausos da multidão que se juntou para ouvir o presidente sérvio.

A visita de Vucic ao Kosovo acontece numa altura em que as relações entre Belgrado e Pristina estão particularmente tensas, por causa da suspensão temporária do diálogo entre os dois países. Este domingo, o presidente falou em futuras pontes de confiança

"E qual é a minha ideia para o futuro da Sérvia? Salvar o nosso país, proteger as nossas instituições, preservar a paz e construir pontes de confiança com os albaneses. Lutar por um acordo mesmo quando sabemos que é quase impossível de alcançar, porque tudo nos leva para um abismo e uma catástrofe"

A visita de Vucic está a ser muito criticada pela comunidade albanesa do país, que organizou um protesto para impedir o presidente de visitar um enclave sérvio. Naser Krasniqi vive na região e explicou aos jornalistas a razão pela qual Vuvic não deve visitar o país

"O presidente sérvio devia pedir desculpas ao povo de Kosovo pelos massacres que fizeram e pelo genocídio que fizeram. Deve reconhecer o Kosovo e compensar e entregar os desaparecidos. Depois disso ele pode vir e visitar o país”

Dezenas de albaneses do Kosovo queimaram pneus e bloquearam estradas com troncos de madeira e camiões. Aleksandar Vucic já criticou as forças de manutenção da paz da Nato por não impedirem o bloqueio.