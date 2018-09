Afegão ataca sete pessoas em Paris

Tamanho do texto

Sete pessoas ficaram feridas, quatro em estado grave, depois de terem sido agredidas por um homem, em Paris. Entre as vítimas estão duas turistas britânicas.

O agressor estava munido de uma faca e de uma barra de ferro. O ataque aconteceu pouco antes das 23 horas locais de domingo, num bairro no norte da capital francesa, junto a dois cinemas.

"Vimos pessoas no chão, sangue. Vimos um homem a correr com uma faca que tinha cerca de 40 centímetros. Havia mulheres feridas", contou uma testemunha, que não quis ser identificada.

Várias pessoas tentaram travar o homem, antes da chegada da polícia, o que motivou um elogio do ministro do Interior. No Twitter, Gérard Collomb saudou a reatividade e a coragem dos cidadãos, a quem exprimiu o seu reconhecimento.

O agressor, de nacionalidade afegã, foi detido pelas autoridades. A pista terrorista está, pelo menos por agora, descartada.