Gabriel Medina arrecada primeiro lugar no Surf Ranch Pro

O Brasil arrecadou os dois lugares de topo no torneio Surf Ranch Pro que decorreu em Lemoore na Califórnia. Gabriel Medina foi o homem do torneiro.

Depois da vitória no Taiti no mês passado, Medina volta a brilhar e a repetir a proeza reduzindo assim a distância que o separa do número um, Felipe Toledo, igualmente do Brasil.