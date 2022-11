Portugal pronto para a estreia no Mundial do Qatar

A seleção de Portugal estreia-se esta quinta-feira no Mundial de Futebol 2022, no Qatar.

Inserida no Grupo H, a equipa das quinas, liderada por Cristiano Ronaldo, vai defrontar a seleção do Gana.

A equipa de Fernando Santos realizou o último treino com todos os atletas convocados.

A partida terá lugar no estádio 974, em Doha, às 19h00 locais, 16h00 em Lisboa.

A preparar-se para a estreia neste mundial esteve, também, a seleção do Uruguai. O selecionador Diego Alonso disse estar confiante de que vão conseguir derrotar a Coreia do Sul e garantiu que tanto Manuel Ugarte como Sebastián Coates estão em boa forma.

O treinador da seleção sul-coreana, Paulo Bento, assumiu que este será um jogo difícil. No entanto, é provável que o técnico português possa contar com o Heung-min Son, avançado do Tottenham que conseguiu recuperar-se a tempo de uma fratura no rosto.

"Os brasileiros estão na cidade. Tite dá o pontapé de saída para a sua campanha no Campeonato do Mundo aqui no Estádio Lusail esta noite. Temos muitas estrelas como Thiago Silva, Vinícius Júnior, e claro, Neymar. A Sérvia incluiu Alexander Mitrovic no plantel, apesar de ele se ter lesionado no tornozelo. Ele espera desempenhar algum papel neste Mundial. O outro jogo do Grupo G vê os Camarões enfrentarem a Suíça no Estádio Al Janoub. Claro que já temos aqui um choque no estádio Lusail em termos de uma equipa sul-americana. O Brasil espera que eles consigam ligar o estilo samba logo desde o início", relata o jornalista da euronews em Doha, Sam Ashoo.