O Brasil estreou-se em triunfo no grupo G do Campeonato do Mundo de Futebol, esta quinta-feira, após Richarlison ter garantido os dois golos da vitória, aos 62' e 73', sobre uma Sérvia que não chegou a estrear o marcador.

A seleção canarinha ainda sofreu uma baixa. Neymar viu-se obrigado a abandonar campo ao segundo tempo, apó um entorse no tornozelo.

À primeira jornada, os pentacampeões lideram a tabela juntamente com a Suíça que venceu os Camarões por 1-0, com um golo de Breel Embolo.

Grupo G após primeiro jogo da Fase de Grupos do Campeonato do Mundo de Futebol EURONEWS

Já no Grupo J, Cristiano Ronaldo abriu a marcação de golos para Portugal, ao concretizar um penálti contra o Gana, aos 65'. O golo fez do capitão português o primeiro jogador a marcar em cinco campeonatos do Mundo consecutivos.

O resultado final acabaria em 3-2 a favor da seleção das Quinas, com golos de Joao Felix, aos 78', e Rafael Leão, aos 80', contra os dois golos do Gana, da autoria de André Ayew, aos 73', e Osman Bukari, aos 89'.

Grupo H após primeiro jogo da Fase de Grupos do Campeonato do Mundo de Futebol EURONEWS

O outro jogo do Grupo H terminou em empate de 0-0 entre Uruguai e Coreia do Sul na Cidade da Educação, o que significa que a equipa de Fernando Santos está na liderança do Grupo H após a primeira ronda de jogos.