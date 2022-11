Japão derrota Alemanha por 2-1

Mais um dia, mais uma surpresa no Mundial de Futebol no Qatar. O Japão venceu a Alemanha por 2-1 no Estádio Internacional Khalifa.

A equipa de Hansi Flick teve 26 remates no jogo, mas os golos de Ritsu Doan e Takuma Asano levaram milhares de adeptos japoneses ao rubro, aqui em Doha.

A propósito, esses adeptos ficaram depois para trás para limparem todo o lixo do estádio, como fazem frequentemente.

No outro jogo do Grupo E, Espanha goleou a Costa Rica por 7- 0. Com os seus remates certeiros, a La Roja está no topo da tabela.

No Grupo F, a Bélgica, a muito custo conseguiu derrotar o Canadá por uma bola a zero, no Estádio Ahmad bin Ali. Michy Batshuayi assinou o único golo da partida e salvou a honra dos "diabos vermelhos" aos 44 minutos.

Com a vitória, a seleção belga encabeça o Grupo F, depois de Marrocos ter levado a Croácia, a vice-campeã de 2018, a um empate sem golos.