Segundo jogo, segunda vitória. A seleção francesa tem, este sábado, motivos para celebrar, já que é a primeira equipa a apurar-se para os oitavos de final do Mundial do Qatar, depois de ter vencido por 2-1 a Dinamarca, com dois golos do avançado do Paris Saint Germain, Kylian Mbappé.

A Austrália também viveu um dia cheio de emoções após ter vencido a Tunísia por 1-0. Duke deu à equipa australiana a liderança a meio da primeira parte com um golo de cabeça. A Austrália não ganhava no Campeonato do Mundo desde que derrotou a Sérvia em 2010.

Na classificação do grupo D, França está à frente com seis pontos, seguida pela Austrália com três. Já a Dinamarca e a Tunísia seguem com um ponto cada.

No grupo C, os gigantes argentinos respiram de alívio, após terem vencido os mexicanos por duas bolas a zero, com golos de Lionel Messi e Enzo Fernández. Os próximos jogos serão decisivos para saber qual será o futuro da seleção da Argentina, no entanto, esta partida reacendeu a esperança de que a equipa possa classificar-se para os oitavos de final.

A Polónia, atual líder do grupo C, também jogou, este sábado, e saiu a ganhar frente à Arábia Saudita, por 2-0, com golos de Piotr Zielinski e Robert Lewandowski.