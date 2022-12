Combates em Bakhmut desgastam ofensiva russa

Os esforços russos na região de Bakhmut indicam que as forças de Moscovo não aprenderam com as campanhas anteriores, nas quais tiveram baixas elevadas, e estão concentradas em objetivos de importância operacional ou estratégica limitada. Esta é a última avaliação do Instituto para o Estudo da Guerra.

A Rússia tem gasto forças de combate em pequenas povoações em redor de Bakhmut desde o final de maio. Desde aí, apenas conseguiram avançar poucos quilómetros de cada vez.

Tal como o Instituto para o Estudo da Guerra observou anteriormente, os esforços russos para avançar sobre Bakhmut resultaram no contínuo desgaste da mão-de-obra e do equipamento, colocando tropas em povoações relativamente insignificantes durante semanas e meses Este padrão de operações assemelha-se ao esforço para o controlo de Sievierodonetsk e Lysychansk no início da guerra.

Para o Instituto para o Estudo da Guerra, as forças ucranianas permitiram às tropas russas concentrar esforços nestas duas cidades próximas da fronteira da região de Luhansk de importância operacional e estratégica limitada, para capitalizar a contínua degradação da mão-de-obra e do equipamento russos ao longo de meses de combate