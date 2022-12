Estreia a 8 de dezembro o documentário "Harry e Meghan"

A Netflix revelou o trailer de uma história há muito esperada. O documentário, em seis episódios, "Harry e Meghan".

É mais um levantar de véu sobre a família real britânica.

Segundo Omid Scobie, um amigo íntimo e biógrafo do casal, a série começará a ser transmitida a 8 de dezembro.

"Harry e Meghan" surge num momento em que uma das madrinhas de William foi forçada a abandonar funções por causa de uma conversa considerada racista com uma cidadã britânica de origem caribenha.

Recorde-se que o racismo foi uma das razões evocadas pelo casal para abandonar a realeza.

O anúncio coincide com a primeira viagem do principe de Gales, William, aos Estados Unidos para a entrega dos prémios anuais sobre as alterações climáticas, um momento que a família real descreve como o Superbowl do primeiro na linha de sucessão da coroa britânica.

Ao partilhar o trailer no Twitter, Scobie escreveu: "Se amanhã é o Super Bowl do Príncipe William, então este é o espetáculo do intervalo".

No meio de tanto que se tem dito e escrito sobre o casal nos últimos três anos, Harry e Maghan querem sobretudo tentar por fim aos rumores.

Será que conseguem?