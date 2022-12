Migrante passa fronteira com parapente

Sobrevoar a fronteira com um parapente. Foi assim que esta quinta-feira um migrante passou de Marrocos para o enclave espanhol de Melilla.

Dois cidadãos relataram a presença do parapente, disse Eder Barandiaran, assessor de imprensa da delegação do governo espanhol em Melilla, um dos dois enclaves espanhóis no Norte de África. A pessoa aterrou e fugiu, levando as autoridades a suspeitar que se trata de um migrante.

A fronteira com Melilla tem estado no centro de uma polémica desde junho, quando centenas de migrantes e refugiados tentaram forçar a entrada. A polícia marroquina disparou gás lacrimogéneo e bateu em alguns dos homens com bastões.

Pelo menos 23 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas.