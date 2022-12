"Darknet não é livre de castigos"

Quatro homens foram condenados na Alemanha com penas entre os sete e os doze anos de prisão por envolvimento numa das maiores redes de pornografia infantil do mundo.

A rede "Boystown", que funcionava na “darknet”, foi desmantelada em maio do ano passado. Estava ativa desde 2019 e tinha mais de 400 mil membros. O juiz deste caso sublinhou a mensagem de que "as plataformas paralelas na internet não são um espaço livre de castigos, e que os crimes aí cometidos são punidos em todo o mundo".

As vítimas também estiveram presentes no julgamento. Os advogados de defesa disseram que com a sentença desta terça-feira, muitos dos jovens "passaram a ter voz".

As autoridades continuam trabalhar para identificar outros utilizadores da rede "Boystown e levá-los a julgamento.