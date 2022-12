Geórgia reforça maioria democrata no Senado dos EUA

Raphael Warnock - é o nome do democrata que consolidou a maioria do seu partido no Senado dos Estados Unidos. Warnock venceu a segunda volta das eleições intercalares norte-americanas no Estado da Geórgia face ao republicano Herschel Walker.

Na prática, os Democratas garantem 51 assentos contra 49, o que facilita a tarefa de Joe Biden em nomeações na hierarquia judicial e na administração.

Nem Warnock, nem Walker tinham conseguido alcançar a fasquia dos 50% no escrutínio de 8 de novembro.