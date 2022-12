Gripe aviária grassa na Europa

A Gripe Aviária continua a assolar a Europa ameaçando a sobrevivência dos produtores de aves para a alimentação e ensombrando a quadra natalícia.

Dezenas de milhões de animais foram abatidos no último numa tentativa das autoridades europeias para tentar controlar a pandemia.

Em França, um dos países mais atingidos pelo vírus, quase um milhão e 300 mil aves foram abatidas desde um de agosto. Muitos produtores gauleses, como Etienne Blanchard, procuram já alternativas: "Olhamos, também, para a quinta de outro ângulo, dizendo a nós próprios: 'não considero também outra produção para assegurar a quinta?' É isso que estamos a fazer agora. Estamos a considerar novos projetos".

Devido à gripe aviária espera-se uma escassez de "foie gras", uma iguaria muito apreciada em França durante a época festiva que se avizinha, devido à falta de patos nas granjas gaulesas...

No entanto, não é só em França que a gripe aviária se faz sentir com maior intensidade. Segundo o Sistema de Informação sobre Doenças Animais, a doença está a espalhar-se, rapidamente, também no Reino Unido, Alemanha e Países Baixos.

As autoridades britânicas ordenaram que, a partir de segunda-feira, as aves de capoeira e outras aves em cativeiro em Inglaterra devem ser mantidas no interior, de modo a evitar o contacto com aves selvagens.

O Reino Unido enfrenta o pior surto de gripe aviária de sempre, com mais de 200 casos confirmados desde outubro de 2021 e com milhões de aves abatidas.

Na Alemanha, o Jardim Zoológico de Berlim fechou as portas aos visitantes, depois de uma das suas aves aquáticas ter testado positivo no teste da gripe aviária.

Uma verificação de rotina - uma ave pernalta de tamanho médio - que tinha morrido na semana passada, constatou que o teste deu positivo para a doença.

O jardim zoológico permanecerá fechado por enquanto, como medida "preventiva", informou a administração do recinto. Entretanto, os cuidadores estão a trabalhar para colocar em quarentena e separar as restantes populações de aves.