Deflagrou um incêndio num centro comercial nos arredores de Moscovo.

De acordo com as autoridades, o fogo teve início durante a noite no Mega Khimki, a norte da capital da Rússia ainda durante o horário de funcionamento do centro comercial.

Segundo os "media" russos, os serviços de emergência suspeitam que na origem do sinistro esteja um "ato criminoso".

Para já, não há notícia de vítimas.