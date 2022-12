Papa emociona-se ao recordar a guerra na Ucrânia

O Papa emocionou-se ao recordar as vítimas da guerra na Ucrânia, durante a uma homenagem à Imaculada Conceição, no centro de Roma.

Francisco tem sido cada vez mais crítico na condenação das ações do Kremlin. Ontem, comparou a situação na Ucrânia com o extermínio nazi de judeus.

“Assinalamos o aniversário da "Operação Reinhard", que durante a Segunda Guerra Mundial resultou no extermínio de quase dois milhões de vítimas, na maioria de origem judaica. Que a memória deste terrível acontecimento desperte em todos as resoluções e ações em prol da paz. A história está a repetir-se, veja-se o que acontece na Ucrânia. Rezem pela paz", disse Francisco durante um discurso perante peregrinos polacos no Vaticano.

Esta quinta-feira, o sumo pontífice voltou a fazer um forte apelo ao fim da Guerra. Disse que com boa vontade, a paz e o desarmamento são possíveis.