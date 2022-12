Alunos ao lado dos professores da Hungria

O mau tempo não travou o protesto dos estudantes na Hungria. Na noite desta sexta-feira, cerca de mil alunos percorreram as ruas do centro de Budapeste em solidariedade com os professores do país que continuam o braço de ferro com o executivo. Pedem reformas urgentes e aumentos salariais.

Uma das manifestantes contou à Euronews que falou com muitos dos antigos professores e todos lembraram as dificuldades que estão a atravessar. Quer ajudá-los, e diz que os jovens merecem uma educação melhor e um futuro melhor.

Na capital húngara, na semana passada, mais 8 professores foram despedidos por participaram num protesto. Há escolas que fizeram uma pausa porque não têm professores suficientes.

Os professores apelaram à desobediência civil para exigir salários mais elevados. Depois de um protesto nacional de professores no início deste ano, o governo do primeiro-ministro Viktor Orbán restringiu o direito à greve.