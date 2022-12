Cimeira Euromediterrânica debate preço do gás

Os líderes de nove países europeus do Mediterrâneo reuniram-se, esta sexta-feira, em Alicante, Espanha, com representantes da União Europeia, com vista a acertar posições para fazer face à atual crise energética.

Em linha com o que já tinha sido proposto por Espanha, o primeiro-ministro Pedro Sánchez defende um ajuste das medidas da Comissão Europeia, através de um "limite dinâmico e eficiente".para o preço do gás. A proposta surge na altura em que Bruxelas está a avaliar a criação de um teto máximo de 220 euros por megawatt/hora

Os países do Euromed 9 estâo a trabalhar para chegar a acordo a tempo da próxima reunião dos ministros da Energia, agendada para terça-feira.

De acordo com presidente francês Emmanuel Macron o objetivo passa por criar "um pacote de medidas técnicas para evitar a volatilidade excessiva dos preços da energia e especulações*

Esta semana, Portugal, Espanha e França vão formalizar a candidatura a financiamento europeu para levar a cabo o gasoduto de hidrogénio da Península Ibérica para o resto da Europa, uma obra que vai custar até 2,5 mil milhões de euros e deverá ficar concluída em 2030.