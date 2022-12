Jornalista norte-americano morre no Qatar

O jornalista norte-americanoGrant Wahl morreu, esta sexta-feira, no Qatar, aos 48 anos.

Wahl caiu inanimado durante a cobertura do jogo entre Países Baixos e Argentina, após vários dias a queixar-se de uma pressão no peito e desconforto. As causas da morte são ainda desconhecidas.

Numa nota de pesar, a Federação de Futebol norte-americana manifestou-se "destroçada", destacando o contributo do jornalista para a divulgação da modalidade nos Estados Unidos e garantindo que a forma como acreditava que o jogo podia promover os direitos humanos "permanecerá uma inspiração para todos".

O jornalista desportivo já tinha sido notícia quando, no mês passado, foi detido por trabalhar com uma camisola com um arco-íris, em apoio à comunidade LGBT+.