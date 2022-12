Tomada de reféns termina com uma morte em Dresden

Uma tomada de reféns num centro comercial de Dresden resultou na morte do próprio sequestrador. O homem tinha-se barricado no interior do estabelecimento, o que levou as autoridades a evacuar não só o edifício mas também o mercado de Natal nas proximidades.

A operação policial durou várias horas e terminou com os dois reféns sãos e salvos. Horas depois de concluída, a polícia anunciou que o suspeito não tinha resistido aos ferimentos.

As autoridades descreveram o homem de 40 anos como mentalmente instável e revelaram que a sua mãe tinha sido encontrada sem vida num apartamento horas antes deste episódio.