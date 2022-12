Putin admite que Rússia terá de chegar a acordo para a paz na Ucrânia

O presidente Vladimir Putin admite que, mais cedo ou mais tarde, a Rússia terá de assinar um acordo para pôr termo à guerra na Ucrânia.

Mas no terreno, a região de Donetsk continua sob o fogo intenso dos bombardeamentos russos.

No habitual discurso noturno diário divulgado nas redes sociais, Voldymyr Zelenskyy respondeu a Putin lembrando o presidente russo de que uma negociação de paz com Moscovo implica o restabelecimento da integridade territorial do país ocupado.

Zelenskyy denunciou ainda a situação "muito difícil" na frente de combate em "áreas-chave do Donbass, como Bakhmut, Soledar, Maryinka, Kreminna", onde, de acordo com o chefe de Estado ucraniano, as froças russas para trás apenas "ruínas queimadas" .

Washington junta-se às críticas e acusa a Rússia de estar a consolidar uma parceria militar com o Irão. A Casa Branca tem vindo a acusar Moscovo de usar drones iranianos para bombardear a Ucrânia e que Teerão planeia vender a Moscovo centenas de mísseis balísticos.