Dois barcos com cerca de 500 migrantes conseguem atracar em Itália

Depois de várias atribulações, o navio humanitário "Humanity 1", da organização não-governamental alemã "SOS Humanity", conseguiu atracar este domingo em segurança em Bari, no sudeste de Itália, com 261 migrantes a bordo.

Deste grupo, 40 são mulheres, três delas grávidas, e 93 menores de idade. Foram resgatados no mar Mediterrâneo, ao largo da costa líbia, há precisamente sete dias.

À chegada a porto seguro tinham à espera organizações de solidariedade, prontas a dar apoio, como a Cáritas.

“A Cáritas representa a caridade neste porto. Estamos prontos para dar apoio com alimentos, roupas e questões relacionadas com a vida pessoal. (...) Ainda não sabemos quais são exatamente os problemas. Sabemos que há 261 pessoas e estamos aqui de braços abertos”, sublinhou Franco Lanzolla, capelão do porto.

Ao desembarcarem em Itália, os migrantes foram submetidos a controlos sanitários, incluindo testes de despistagem da Covid-19. Depois de receberem o primeiro apoio serão deslocados para outras regiões italianas como Lazio, Molise, Piemonte, Emília-Romanha ou Calábria.

O navio "Humanity 1" teve de navegar durante mais de um dia, com condições meteorológicas adversas, porque as autoridades italianas só autorizaram a atracar na península, em vez da ilha de Sicília. A embarcação esteve ao largo da costa da ilha na sexta-feira, mas acabou por ser forçada a percorrer uma grande distância até chegar a porto seguro.

O mesmo aconteceu com o navio "Geo Barents", dos Médicos sem Fronteiras, onde uma mulher deu há luz e teve de ser retirada. Atracou, este domingo, no porto de Salerno, a sul de Nápoles, com 248 migrantes. Pelo caminho teve de enfrentar condições marítimas difíceis.

O ministério italiano do Interior diz que a escolha destes portos dá resposta à necessidade de não saturar ainda mais a rede de centros de acolhimento da Sicília.