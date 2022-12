Festejos e tumultos em Paris

Paris foi esta noite palco de festejos e também de alguns tumultos...

As ruas da capital de França encheram-se com milhares de adeptos franceses e marroquinos a festejarem a passagem das respetivas seleções de futebol às meias-finais do Campeonato do Mundo da FIFA 2022.

Segundo as forças de segurança, cerca de 20.000 pessoas reuniram-se nos Campos Elísios. A meio da noite, alguns dos adeptos entraram em confronto com a polícia. No final, registaram-se cerca de 80 detenções.