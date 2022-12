Forças russas apontam para a população civil

Cidades inteiras destruídas numa estratégia do Kremlin que aponta para a população civil. Moscovo bombardeou indiscriminadamente a região de Kherson, na Ucrânia e, pelo menos, duas pessoas morreram.

As autoridades de Kiev fizeram um apelo aos residentes para que se afastarem da cidade precisamente devido a ataques que visam principalmente infraestruturas civis e a população civil, no leste da Ucrânia. Ao que tudo indica, as forças russas arrasaram praticamente a cidade ucraniana de Bakhmut, como afirmou o presidente do país, Volodymyr Zelenskyy.

O porto ucraniano de Odessa, esteve fechado neste domingo, na sequência do último ataque russo ao sistema energético da região, adiantou o Ministro da Agricultura, Mykola Solsky, mas acrescentou as exportações de cereais devem continuar operacionais.

Várias infraestruturas em Odessa ficaram sem eletricidade depois da Rússia ter utilizado drones de fabrico iraniano para atingir duas centrais elétricas, deixando 1,5 milhões de pessoas sem eletricidade. E, em Melitopol, mais de 200 soldados russos terão morrido num ataque levado a cabo pelo exército ucraniano.