UE promete mais 2000 milhões de euros à Ucrânia

Reunidos em Bruxelas, os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia chegaram a acordo para uma nova ajuda financeira de dois mil milhões de euros para a Ucrânia. A assistência será feita através do fundo criado no início da invasão para dar apoio militar ao país e os Vinte e Sete avançaram também com outras medidas.

Josep Borrell, chefe da diplomacia europeia:"Vamos ajudar Ucrânia a reparar o sistema energético, vamos aumentar as exportações de energia para a Ucrânia e vamos continuar a trabalhar para garantir a responsabilização do todos os envolvidos na guerra, para que a impunidade seja impossível."

Em debate estava também um nono conjunto de sanções contra a Rússia. E os ministros também avançaram com novas sanções contra o Irão, pelo fornecimento de drones a Rússia e pela violenta repressão dos protestos anti-governamentais.

Josep Borrell, chefe da diplomacia europeia:"Consideramos inaceitável o uso da pena capital como ferramenta de repressão dos protestos. No novo pacote de sanções por violações dos direitos humanos visamos os responsáveis por esta repressão contínua contra os protestos."

Entre os visados por apreensões de bens e interdições de viajar na União Europeia estão um alto dignitário religioso, quinze responsáveis militares e quatro membros da televisão estatal iraniana.