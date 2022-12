Kremlin rejeita trégua natalícia na Ucrânia

A Rússia garante que não recebeu qualquer proposta para realizar uma trégua natalícia na Ucrânia e que não tem intenções de o fazer. O Kremlin respondeu desta forma aos apelos de Volodymyr Zelenskyy, que sugeriu no início da semana que o caminho para a paz poderia passar pelo início da retirada este Natal.

De acordo com o Presidente ucraniano, a resposta russa não se ficou por palavras: "Os terroristas atacaram esta manhã Kiev com 13 drones. De acordo com as informações preliminares, foram todos abatidos pelos sistemas de defesa aérea ucranianos, por isso estou orgulhoso."

As autoridades ucranianas asseguram que não há vítimas a lamentar mas acrescentaram que alguns edifícios foram atingidos pelos destroços dos drones.

As acusações seguem de parte a parte e esta quarta-feira, a República autoproclamada de Donetsk acusou Kiev de disparar mais de 700 mísseis contra edifícios residenciais da capital da região desde que começou a receber armas da NATO.