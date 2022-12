Os prejuízos provocados pelo mau tempo das duas últimas semanas em Portugal podem chegar aos 14 milhões de euros só no concelho de Oeiras, estimou o presidente da autarquia. Isaltino Morais, durante a visita a Algés da ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

Oeiras foi um dos concelhos mais afetados pelas fortes chuvas, sobretudo nas zonas mais próximas do Rio Tejo, como é o caso da União de Freguesias Algés-Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo.

Isaltino Morais tinha calculado um prejuízo de 3,7 milhões de euros para as famílias e comerciantes do concelho após a intempérie da semana passada, mas a enxurrada desta terça-feira agravou essa estimativa para cerca de cinco milhões de euros.

O balanço de prejuízos é agravado ainda pelos danos nas diversas infraestruturas municipais, que o líder da autarquia de Oeiras avalia em cerca de 8 milhões de euros. "Só a recuperação de um muro que abateu no Dafundo vai custar entre 1,5 e 2 milhões de euros", afirmou Ialtino Morais, citado pelo jornal Público.

A Proteção civil registou quase oito mil ocorrências em Portugal desde a semana passada, incluindo 4.841 inundações e mais de mil operações de limpeza de vias de circulação.

Pelo menos 88 pessoas ficaram desalojadas, pelo menos temporariamente, há registo da queda de mais 960 árvores, 573 estruturas e 527 deslizamentos de terras, revelou esta quinta-feira de manhã José Costa, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O cálculo dos prejuízos continua um pouco por todo o país. em Lisboa, o presidente da Câmara já prometeu três milhões de euros para ajudar as vítimas do mau tempo, mas, assegura Carlos moedas, este não é um valor fechado, admitindo que esse valor pode aumentar dependendo do levantamento dos prejuízos em curso.

"Aquilo que disse era que conseguia já esta disponibilidade financeira [três milhões de euros], mas depois podemos conseguir mais, obviamente, segundo aquilo que for a análise e a quantificação de todas estas perdas, e é isso que estamos a fazer. Depois o Governo terá que contribuir muito mais, obviamente, mas não é um valor fechado, é um valor aberto", afirmou o presidente da Câmara de Lisboa, citado pela Agência Lusa.

A aparente chegada antecipada do inverno aconteceu em força por toda a Península Ibérica. Em Cáceres, no centro de Espanha, a 100 quilómetros da serra portuguesa do Marvão, ocorreram fortes cheias, provocando a derrocada de algumas estradas, incluindo a N-523, que liga aquela cidade a Badajoz.

Tal como em Portugal, as fortes tempestades provocaram inundações, derrocadas e muitos prejuízos em diversas regiões de Espanha. Os serviços meteorológicos espanhóis alertam: o mau tempo vai manter-se pelo menos até sexta-feira, com maior incidência no norte da Península Ibérica.

Na Alemanha, mais de 150 voos foram cancelados no aeroporto de Munique e diversas ligações ferroviárias tiveram de ser suspensas na quarta-feira devido a chuva e ao gelo.

As partidas e chegadas no aeroporto bávaro foram retomadas, mas as perturbações mantinham-se esta quinta-feira de manhã, assim como nas estradas da Baviera.

Na Suécia, os termómetros desceram esta semana até aos 11 graus negativos em Estocolmo e aos -12 em Boras, perto de Gotemburgo. A imprensa local está a classificar quarta-feira como o dia mais frio do ano.

A neve na Suécia é normal nesta altura do ano, mas não o frio tão intenso, o que alguns especialistas estão a relacionar com um fenómeno apelidado de "bloqueio da Gronelândia", que se terá desviado e provocado uma ligeira subida da temperatura habitual naquele território autónomo da Dinamarca, ao mesmo tempo permitindo a descida de ventos árticos sobre o norte da Europa.

O mercúrio deve subir, no entanto, um pouco nos próximos dias, estima o serviço meteorológico sueco.

Do outro lado do Atlântico, o Luisiana, no sul dos Estados Unidos, foi varrido por uma vaga de tornados. Pelo menos três pessoas morreram.

No norte, o Minnesota está sob alerta até sexta-feira devido à previsão de neve, gelo e granizo. Em algumas zonas daquele estado norte-americano, a neve já acumulou cerca de 60 centímetros.