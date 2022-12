A Coreia do Norte marcou o 11º aniversário passado sobre a morte do líder Kim Jong-il.

Flores e manifestações públicas de luto, seguindo as medidas com as quais se procura prevenir a propagação da Covid-19, decorreram em várias cidades, entre elas a capital Pyongyang.

Milhares de pessoas prestaram homenagem junto das estátuas gigantescas de Kim Jong il e do seu pai, o fundador da dinastia Kim il Sung, para honrar a sua memória.