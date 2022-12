Os trabalhadores de mais de uma centena de cafés Starbucks, nos Estados Unidos, iniciaram uma greve de três dias por melhores condições de trabalho.

É o segundo protesto do género no espaço de um mês.

Mais de 260 das cerca de 9 mil lojas da marca no país votaram a favor da adesão ao sindicato que luta contra os alegados abusos laborais cometidos no seio do grupo.