Protestos levam a detenções na Jordânia

As autoridades jordanas anunciaram mais de 40 detenções, na sequência dos protestos contra o aumento do preço dos combustíveis, que quase duplicou no país.

Há também uma investigação em curso sobre a morte de um responsável policial, alvejado durante uma das muitas manifestações que se espalharam por toda a Jordânia.

A contestação foi desencadeada há mais de uma semana por motoristas de veículos pesados que iniciaram uma greve.