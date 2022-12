Jovens da Croácia otimistas em relação ao Euro

A Croácia vai entrar na Zona Euro, numa altura em que o Banco Central Europeu admite um cenário de recessão dentro do grupo. A maioria da população deste país do sudeste europeu continua favorável à adesão, que vai acontecer no primeiro dia de 2023. Os jovens têm expetativas positivas. Para as novas gerações, a moeda única trará mais oportunidades de emprego e facilitará as viagens.

Kažimir é estudante de Economia e diz que é “mais fácil para os jovens do que para as pessoas idosas da Croácia”. “Já usamos o euro em assuntos importantes: no preço dos carros, no preço dos apartamentos que tentamos arrendar ou comprar e no preço dos terrenos", destaca.

Leon é Estudante de Filosofia e diz que os seus pais não são tão otimistas em relação ao euro. Considera que é comum, na Croácia, “as pessoas mais velhas serem pessimistas”.

A entrada na moeda única sublinhou a diferença de gerações que existe na Croácia. O governo aprovou uma lei para aumentar as pensões e diminuir a desconfiança da geração mais velha em relação ao euro. Segundo os dados da Comissão Europeia, o défice e a dívida pública da Croácia são equilibrados. O salário médio é pouco mais de mil euros e a taxa de desemprego atinge entre os 6 e os 7% da mão-de-obra. As pensões são cerca de um terço do salário médio, e muitos dizem que o aumento anunciado não será suficiente.