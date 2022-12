Guterres espera o fim da guerra na Ucrânia

O secretário-geral das Nações Unidas disse, esta segunda-feira, que atualmente a paz na Ucrânia é muito difícil de atingir mas pode ser real durante o próximo ano.

António Guterres sublinhou as consequências do conflito para o povo ucraniano, para a sociedade e economia russas e para a economia global, especialmente para os países em desenvolvimento. Destacou os preços elevados dos alimentos e da energia, o aumento da dívida e a “situação dramática” de aumento das desigualdades que os países em desenvolvimento estão a sofrer. “Tudo isto são razões para fazermos tudo o que estiver ao nosso alcance para que uma solução de paz aconteça antes do final de 2023", defendeu Guterres durante uma conferência de imprensa na sede da ONU.