Investida russa concentra-se em Bakhmut

Enquanto a defesa antiaérea repele novos ataques com drones em Kiev, na manhã desta segunda-feira, vários soldados ucranianos recolhem mantimentos para os levar para a frente de batalha.

Em algumas localidades, a chegada do inverno desacelerou os combates. Noutras, como Bakhmut, na região de Donetsk, o conflito tem-se intensificado.

"Tornou-se óbvio que Vladimir Putin olha para Bakhmut como uma prenda de Ano Novo. Ele está a preparar-se para anunciar uma grande vitória aqui. A propaganda russa faz tudo o que pode para exagerar a importância militar de Bakhmut que, na verdade, é muito diminuta", afirmaIvan, um soldado ucraniano.

Ao que tudo indica, o presidente russo desloca-se esta segunda-feira à Bielorrússia, numa suposta missão para angariar mais recursos contra a Ucrânia. E Volodymyr Zelenskyy veio declarar precisamente que está a ser reforçada a proteção nas fronteiras com os dois países e que há preparativos em curso para vários cenários possíveis.

Em várias zonas do país, como na capital, as forças ucranianas têm criado pontos de encontro, que têm a capacidade de manter comunicações com o exterior, para onde os habitantes se podem dirigir em caso de ataque ou durante os cortes de energia.