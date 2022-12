A Albiceleste abraçou o troféu mais desejado do mundo, após duas longas horas de emoções fortes e toda a Argentina exultou.

Em Pinamar, na costa sul de Buenos Aires, tal como por todo o país, os argentinos fizeram a festa do terceiro título mundial de futebol, esperado há 36 anos.

Uma jovem afirma, aliviada e feliz: "Estávamos muito nervosos, na verdade. Estávamos à espera disto. Era o que nos faltava".

Outro, confessa: "Em 1986 não consegui ver a nossa vitória como campeões do mundo, porque eu era pequeno e trabalhava, era muito pobre. Vivia no campo, e com 10 anos não sei o que foi. Mas hoje mostro aos meus filhos como estou feliz e como o meu coração está a rebentar no meu peito"!

Uma mulher diz, convicta: "Isto representa o povo argentino, a garra, a força, o valor, a coragem com que damos tudo".

Um fã incondicional de Messi afirma: "Para mim, Messi é um ídolo. Tenho a mesma idade dele. Vivi tudo de Messi. Não esperava que se consagrasse, até me veem as lágrimas aos olhos".

"A comparação com Maradona é inevitável, mas Messi com a sua frieza, no fundo tem muito coração e muita vontade de ganhar e podemos desfrutar isso também com ele", diz um jovem pai.

O repórter da Euronews, Cyril Fourneris, que testemunhou todas estas emoções comenta: "Há 36 anos que a Argentina, um dos maiores países futebolísticos do mundo, que passou por tantas dificuldades, esperava por este momento. O epílogo é digno de um filme. Lionel Messi, na sua provável última seleção, ofereceu um terceiro título à Albiceleste e gravou o seu nome ao lado do de Diego Maradona no Olimpo do futebol e no coração de milhões de argentinos".