Putin defende reforço de laços militares com Bielorrússia

Vladimir Putin defendeu esta segunda-feira um reforço dos laços militares com a Bielorrússia, na primeira visita ao país desde 2019.

O presidente russo foi recebido à chegada a Minsk pelo homólogo bielorrusso, Alexander Lukashenko, único líder europeu a apoiar a invasão da Ucrânia.

Putin frisou que a visita pretende reforçar a cooperação em "todos os domínios".

O líder do Kremlin explicou que "o objetivo é fazer um sumário dos resultados em várias áreas", acrescentando que tomaram "bastante atenção nos últimos tempos a questões de segurança e cooperação na cena internacional" e que ambos devem "sentir-se satisfeitos com a forma como estão a ser construídas as relações nesse sentido".

A visita de Putin tem como pano de fundo receios crescentes por parte da Ucrânia de que a Rússia abra uma nova frente na invasão a partir da fronteira bielorrussa e rumores, desmentidos por Lukashenko, de um possível envolvimento de militares bielorrussos no conflito.

Facto é que a Rússia tem acumulado tropas na Bielorrússia, anunciando que deverão participar em "exercícios táticos".