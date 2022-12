Seleção argentina recebida em êxtase em Buenos Aires

Um mar de gente em êxtase para receber, em casa, os heróis do momento. Cerca de cinco milhões de pessoas juntaram-se, esta terça-feira, nas ruas de Buenos Aires para agradecer aos campeões do mundo de futebol a conquista no Mundial do Qatar.

A passo de caracol, a "caravana da glória" (autocarro que transportava os jogadores) percorreu as ruas da capital argentina com Lionel Messi e companhia a bordo.

Mas o percurso de autocarro teve de ser desviado e não acabou no icónico obelisco.

Os jogadores acabaram por sobrevoar a cidade em helicópteros, para garantir o mínimo de segurança.

Pelo menos dois adeptos terão caído de uma ponte a uma altura de cinco metros. Outros tentaram subir ao autocarro que transportava os jogadores.

Uma jornada de emoções fortes que permite deitar para trás das costas, ainda que só por algumas horas, a grave crise económica e social que se vive no país.