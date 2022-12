Festejos em Buenos Aires terminam em violência

Não terminaram da melhor forma os festejos do Mundial em Buenos Aires. A violência deflagrou quando a polícia tentou dispersar a multidão para remover um adepto que havia escalado o Obelisco, no centro da capital argentina. Seguiram-se confrontos que terão feito cerca de duas dezenas de feridos e outros tantos detidos.

Até então, as autoridades realçavam a harmonia com que as celebrações decorriam. Isto apesar de muitos criticarem a organização em torno da chegada dos jogadores argentinos.

Mais de cinco milhões de pessoas seguiram o percurso do autocarro que transportou a seleção ao longo da Avenida 9 de Julho.

Ao fim de quatro horas, percebeu-se que o objetivo de alcançar a praça do Obelisco era impraticável.

Face aos riscos de segurança, os jogadores acabaram por mudar de transporte e terminar a saudação aos argentinos em helicópteros.