Durante séculos foi uma joia escondida no meio dos Alpes mas, na era das redes sociais - do Tik Tok, do Facebook ou do Instagram - a Abadia de Admont, no coração da Áustria, tornou-se cena de eleição para os chamados influenciadores, de várias partes do globo.

A biblioteca da Abadia alberga cerca de 70.000 livros. Uma joia do Barroco inaugurada em 1776, mas os manuscritos mais antigos datam do século VIII. Diz-se que foi mão divina que os salvou do incêndio que devastou grande parte da cidade e deste edifício em 1865.

Hoje, a abadia moderniza-se. Dois dos 23 monges deste lugar de culto são responsáveis pela sua comunicação e promoção. Um deles explicava que começaram em 2018, com 4.000/4.500 seguidores no Facebook e agora têm 160.000 assinantes. Em quatro anos, com muito trabalho e muita investigação, conseguiram aumentar de 10.000 visitantes online, para 20 a 30 milhões por mês".

A história, deste lugar de culto, é agora contada por aqueles que influenciam as gerações mais novas. Uma forma de promoção de uma abadia que está prestes a completar 950 anos de existência, contados na sua página na internet que oferece visitas sem se sair de casa mas também conselhos espirituais.