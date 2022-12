Para ajudar as famílias gregas, confrontadas com uma subida de preços sem precedentes, o Ministério do Desenvolvimento - em cooperação com as lojas de brinquedos - introduziu o chamado "Cesto do Pai Natal".

A medida prevê descontos no preço dos brinquedos. No entanto, os consumidores parecem estar céticos.

"Não preciso de comprar muitos brinquedos, por isso a diferença de preços... Se eu escolher algo do "cesto" não será insignificante, mas só os escolherei se houver algo de que goste", diz uma senhora.

Um pai a fazer compras com o filho, diz: "Sim, sabemos do "Cesto do Pai Natal" mas não sei exatamente o que lá está. Por enquanto, podemos dar-nos ao luxo de comprar algo diferente".

Outro consumidor afirma: "Hoje em dia, precisamos de comprar o que as crianças pedirem. Não há outra maneira. As festas são dedicadas às crianças e não queremos estragar-lhas".

O 'Cesto do Pai Natal' compreende um total de cerca de 500 brinquedos nas 15 cadeias de lojas que participam na iniciativa.

A repórter da Euronews, Symela Touchtidou foi até uma das lojas.

"A decisão do Ministério do Desenvolvimento não dita a percentagem exata de desconto que cada brinquedo do "Cesto do Pai Natal" deve ter. Cada cadeia decide por si mesma qual o desconto que aplicará. Nesta, em particular, os descontos médios ascendem a 20% e o diretor, Dimitris Kyprianidis, diz-nos: "Decidimos incluir no "Cesto do Pai Natal" brinquedos de qualidade que as crianças adoram e pedem quando escrevem as suas cartas ao Pai Natal".

O "Cesto do Pai Natal" está disponível até 11 de janeiro. As autoridades esperam que mais brinquedos se juntem nos próximos dias aos que já podem ser comprados com desconto.