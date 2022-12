Na quarta-feira, o governo talibã proibiu as mulheres afegãs de frequentar a universidade.

O que pretendem os talibãs?

Especialistas do Afeganistão afirmam que a decisão, vista como uma violação dos direitos humanos, é uma forma de chamar a atenção da comunidade internacional e abrir negociações. A explicação oficial do governo afegão é mais prosaica.

Ministro acusa mulheres universitárias de usarem maquilhagem

Numa entrevista televisiva, o Ministro do Ensino Superior do Afeganistão afirmou que as universitárias tinham deixado de "respeitar o uso do hijab e que se vestiam e maquilhavam como numa festa de casamento". Nida Mohammad Nadim referiu ainda que, "na maioria das universidades, homens e mulheres estavam juntos, o que não é permitido pela Shariah".

Quando tomaram o poder no Afeganistão, os Talibãs prometeram respeitar os direitos das mulheres e das minorias. Mas as promessas não foram cumpridas. Face à violência do regime, algumas mulheres afegãs , em Cabul, ainda ousam sair à rua para protestar contra um poder que as condena a uma morte simbólica.