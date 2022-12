Frio extremo deixa 70% dos EUA em estado de alerta

Um frio glacial, numa tempestade já considerada "histórica" nos Estados Unidos, com perto de 70% da população em alerta, ou seja, cerca de 240 milhões de pessoas.

O fenómeno é provocado pelo choque entre duas massas de ar, uma proveniente do Ártico, outra do Golfo do México.

Em algumas localidades, estima-se que as temperaturas possam descer até aos -50°C. Mais de 5 mil voos foram cancelados, sobretudo em Seattle, Chicago e Nova Iorque.

As autoridades alertam para os riscos extremos e aconselham os habitantes a ficar em casa, até porque há várias autoestradas encerradas. No Ohio, um choque em cadeia envolveu mais de 50 carros e fez um morto.

Vários Estados declararam estado de emergência, como Nova Iorque, Kentucky ou a Carolina do Norte, onde 1,5 milhão de residências ficaram sem eletricidade.