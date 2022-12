Imagens que marcaram os meses de guerra na Ucrânia

Durante 2022, a guerra na Ucrânia desenrolou-se à frente dos nossos olhos.

Todos os dias, os testemunhos, na primeira pessoa, do que se tem passado, continuam a chocar o mundo e vão levar muito tempo, talvez até gerações, para serem compreendidos.

As evacuações nos subúrbios de Kiev, o bombardeamento da maternidade de Mariupol ou as exumações de valas comuns em Bucha e Izium foram momentos-chave que mudaram, de certa forma, o curso da guerra, esmagando as alegações do Kremlin de que não estava a atacar civis.

Estas fotografias colocaram o mundo ainda mais ao lado da Ucrânia. Veja a nossa seleção do vasto e impressionante trabalho dos fotojornalistas, este ano, na Ucrânia.